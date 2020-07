TV-Gelder in der Bundesliga: Köln-Geschäftsführer Wehrle fordert Umverteilung

Kölns Geschäftsführer hat eine Umverteilung der Gelder aus der TV-Vermarktung in der Bundesliga gefordert. Es müsse sich "noch einiges verändern", erklärte das DFL-Präsidiumsmitglied und betonte in einem Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger: "Für mich ist das ein wichtiges Thema, dass wir mehr Ausgeglichenheit in die Bundesliga bekommen." Der 45-Jährige ist neben seinen Posten in Köln und beim DFB auch Mitglied des Präsidiums der DFL.