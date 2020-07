TV-Gelder in der Bundesliga: Krösus Bayern kassiert mehr als 70 Millionen Euro - DFL bildet Corona-Rücklage

Insgesamt 1,2 Milliarden Euro an TV-Geld werden in der Saison 2020/21 an die 36 Profivereine der 1. und 2. Bundesliga ausgezahlt. Der "Kicker" hat die genauen Zahlen pro Klub vorliegen. An der Spitze liegt Rekordmeister FC Bayern. Zudem hält die DFL 45 Millionen Euro als Corona-Reserve zurück.