TV-Gelder: RB Leipzig springt auf Platz vier

Leipzig. Bundesligist RB Leipzig hat seinen Anteil an den Fernsehgeldern aus der nationalen Vermarktung seit dem Bundesliga-Aufstieg 2016 deutlich verbessert. Laut aktueller TV-Geldrangliste, die der „Kicker“ am Montag veröffentlichte, liegen die Rasenballer in der im September beginnenden Saison mit 65,96 Millionen Euro erstmals auf Platz vier. Der Abstand zu Spitzenreiter FC Bayern (70,64 Millionen Euro) sowie den Verfolgern Borussia Dortmund (69,73) und Bayer Leverkusen (67,47) ist so gering wie nie zuvor.

Einige Clubs fordern neues Modell

Die Fernsehgelder werden nach dem Abschneiden der Teams in einer Fünfjahreswertung berechnet. Demnach steigerten sich die Sachsen von Platz 18 in ihrer Bundesliga-Auftaktsaison von Jahr zu Jahr auf die Ränge dreizehn, sechs und vier. Starteten die Leipziger 2016/17 noch mit „bescheidenen“ 25,6 Millionen Euro an TV-Geldern, konnten sie dank des sportlichen Erfolges ihren Anteil in den Folgejahren auf 40,3 und 63,6 Millionen Euro verbessern. RB schloss seine vier bisherigen Spielzeiten im deutschen Oberhaus in der Tabelle auf den Rängen zwei und sechs sowie zuletzt zweimal auf dem dritten Platz ab.

Da bei den Roten Bullen neben vier Spielzeiten in der Bundesliga noch ein Zweitligajahr in der aktuellen TV-Gelder-Bilanz auftaucht, können die Sachsen im kommenden Jahr noch einmal einen deutlichen Sprung machen. Allerdings will die Deutsche Fußball Liga bis Ende 2020 entscheiden, wie die Medienerlöse ab der Spielzeit 2021/22 verteilt werden.