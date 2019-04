TV-Hammer: ARD zeigt Revierderby zwischen dem BVB und FC Schalke 

Sky und die ARD planen eine besondere Aktion für alle Fußballfans in Deutschland. Am 31. Spieltag wird Das Erste ein Fußball-Bundesliga-Highlight live zeigen: Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 am 27. April 2019 um 15.30 Uhr.

Darauf verständigten sich die beiden Sender Ende vergangener Woche. Sky und Das Erste werden das Live-Spiel parallel übertragen. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: „Es ist toll für alle Fans der Fußball-Bundesliga, dass wir kurz vor Ende der aktuellen Saison noch so eine Top-Begegnung live übertragen können. Die Tabelle ist im Moment so spannend wie schon lange nicht mehr, an der Spitze gibt es ein ständiges Auf und Ab und auch sonst geht es heftig um die besten Plätze. Das Ruhrderby ist unabhängig davon aber immer ein spannungsgeladenes Aufeinandertreffen.“