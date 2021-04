TV-Hammer: Sky-Kommentator Wolff Fuss wechselt für Bundesliga-Spiele zu Sat.1 

Wolff Fuss wird zu Sat.1 zurückkehren – zumindest in Teilzeit. Wie der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), erfuhr, wird der 44-Jährige die Bundesliga-Spiele beim Privatsender ab der kommenden Saison am Mikrofon begleiten. Die offizielle Vorstellung ist am Mittwochmorgen geplant.

