"Nie damit gerechnet": Badenstedter A-Juniorinnen fiebern Zwischenrunde entgegen

Nach vergeblichen Anläufen in den beiden vergangenen Jahren hat die weibliche A-Jugend des TV Hannover-Badenstedt endlich wieder den Sprung in die Bundesliga-Zwischenrunde geschafft. Im entscheidenden Gruppenspiel gab es zwei Tage vor dem Lockdown ein 24:22 gegen den VfL Bad Schwartau, nachdem die Mannschaft von Nadine Große kurz vor Schluss noch mit 21:22 in Rückstand gelegen hatte.

In einem Kraftakt machte der TVB sogar den Ausfall Carolin Werners wett, die eine Woche zuvor in Schwerin einen Kreuzbandriss erlitten hatte. Vor im Oktober noch erlaubten 70 Fans in der Halle am Salzweg explodierte nach dem Abpfiff die Stimmung. Die Spielerinnen schrien ihre unbändige Freude heraus. „Wir hätten nie damit gerechnet weiterzukommen“, sagt die Trainerin.