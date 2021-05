"Schon unser Ziel": Badenstedter B-Juniorinnen nehmen das Final Four ins Visier

Zum Auftakt wartet am 28. Mai (Anwurf 19 Uhr) mit Borussia Dortmund allerdings ein Hammergegner. Neben Badenstedt zählen die Gäste zu den stärksten Mannschaften der Altersklasse in Deutschland. „Die hätte ich mir erst im Finale gewünscht“, sagt Thiemann, die froh ist, dass man zumindest Heimrecht genießt. „Wir spielen an einem Freitag, das ist das schon ein Vorteil.“

Letztlich freuen sich Trainerinnen und Mannschaft, dass überhaupt gespielt werden kann. Aufgrund der von den Vereinen zu erfüllenden Hygienekonzepte war lange offen, ob die Titelkämpfe stattfinden. Bis zum vergangenen Wochenende hatten schließlich 20 Klubs ihre Meldung abgegeben und am Dienstag wurde im Rahmen einer Videokonferenz mit den Vereinen der Modus festgelegt.

Auch im Viertelfinale hätte das Team Heimvorteil

Der TVB zählte zu den zwölf Gesetzten, weitere vier Klubs müssen sich am kommenden Wochenende in vier K.-o.-Duellen qualifizieren. Auch in den vier Vorgruppen wird im K.-o.-Modus gespielt. Glück für den TVB: Sollte die Mannschaft gegen Dortmund gewinnen, darf sie am Sonntag gegen den Sieger der Partie TS St. Tönis gegen Frankfurter HC oder Nord Harrislee erneut in eigener Halle antreten. Dann soll der Einzug ins „Final Four“ am zweiten Juni-Wochenende gelingen. „Das ist schon unser Ziel“, betont Thiemann.

Vorteil der jungen Mannschaft ist, dass die meisten Spielerinnen nach der langen Corona-Pause im April Erfahrung in der A-Jugend-Bundesliga sammeln konnten. „Dadurch haben sie Wettkampfhärte gesammelt“, freut sich Thiemann. Allerdings sei es eine Herausforderung, sich darauf einzustellen, jetzt in der B-Jugend zu den Mitfavoriten zu zählen. Dazu kommt – es gibt in diesem Jahr kein Rückspiel, in dem man einen schlechten Tag ausgleichen kann.