Es passt beim TV Hannover-Badenstedt: Vorbereitung läuft gut, Victoria Pook neu dabei

Die Handballerinnen des TV Hannover-Badenstedt sind seit etwas mehr als einer Woche in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Liga Nord-West. Mit dabei ist auch eine neue Spielerin. Vom Oberligisten MTV Rohrsen ist Victoria Pook an den Salzweg gewechselt. Die Studentin ersetzt auf der rechten Seite Jugend-Nationalspielerin Mareike Kusian, die eine Handballpause einlegt.

Der neue Trainer Frank Käber hält große Stücke auf die 22-Jährige. „Victoria ist keine fertige Spielerin, wird aber eine feste Größe in unserer Mannschaft sein.“ Weil Pook auch auf halbrechts im Rückraum eingesetzt werden kann, hat er taktische Lösungen im Kopf, bei denen sie mit Saskia Rast auf dem Feld steht.