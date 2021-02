Rückkehr im Sommer: Badenstedt verstärkt Rückraum mit Rechtshänderin Pia Döpke 

Pia Döpke wechselt zum Sommer von Handball-Zweitligist Werder Bremen zum TV Hannover-Badenstedt-Vinnhorst in die 3. Liga. Die 20-jährige Rückraumspielerin ist der erste Neuzugang der Ba­den­sted­te­rin­nen.

Döpke war in der C-Jugend aus Mellendorf ge­kom­men, spielte bis zur A-Jugend in Badenstedt und wagte 2017 den Sprung nach Bremen. Sie schaffte vor zwei Jahren den Sprung in den Zweitligakader. "Mit ihr bekommt unser Rückraum mehr Alternativen. Sie hat ein gutes 1:1-Verhalten und ein Auge für die Mitspielerinnen", lobt Trainer Frank Kärber.