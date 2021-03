Zusage von Mäzen Weiß fehlt: Badenstedt verzichtet auf Teilnahme an Aufstiegsrunde

Die Hoffnung auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga für die Frauen des TV Hannover-Badenstedt-Vinnhorst währte nicht lange. Am 7. März hatte Fabian Koch, der Geschäftsführer der Badenstedter Spielbetriebs UG erklärt: „Wir nehmen an der Aufstiegsrunde teil.“ Die Chance auf den Aufstieg wäre groß gewesen, da zumindest drei der sechs Teams den Sprung in die zweite Liga schaffen. Knapp drei Wochen später erfolgte die Rolle rückwärts, der Klub verzichtet auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde.

„Wir haben eine super Unterstützung unserer Sponsoren erfahren. Aber leider fehlt uns ein nicht unerheblicher Teil im Budget, um eine Saison zu stemmen“, sagt Koch. Für die 2. Liga hätte der Etat ungefähr verdoppelt werden müssen. Schon 2019 und 2020 gelang das nicht – und die Mannschaft durfte sich nicht für ihren sportlichen Erfolg belohnen.