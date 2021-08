TV Jahn bei Rollkunstlauf-DM: Doppel-Gold für Schiefer, Halinger jubelt trotz Verletzung

Die Rollkunstlauf-DM (Kür und Solotanzen) fand in der vergangenen Woche in der Sparkassen-Arena in Göttingen statt. Dafür wurde extra ein Spezialboden aus beschichteten MDF-Platten verlegt, an den sich die Läuferinnen, die sonst auf PVC trainieren, erst gewöhnen mussten. Unter strengen Corona-Auflagen und täglichen Testungen waren auch Zuschauer erlaubt, sodass die zehn Sportlerinnen des TV Jahn ihre Programme nicht vor leeren Rängen präsentieren mussten.

In nahezu allen Altersklassen gingen die Läuferinnen an den Start. Drei von ihnen starteten sowohl im Kürlaufen als auch im Solotanzen, was nicht nur eine sportliche, sondern auch logistische Herausforderung für sie war, da die Wettbewerbe einer Altersklasse am gleichen Tag, meist innerhalb sehr kurzer Zeit erfolgten.

Als DM-Neulinge gingen Lisa Hördt und Viktoria Halinger bei den Schülerinnen D an den Start. Letztere mit Handicap: "Viktoria hatte sich im letzten Training einen Cut an der Augenbraue zugezogen und musste chirurgisch versorgt werden", so Jahn-Pressewart Arnold Schiefer. Doch die Jüngste im Feld ließ sich davon nicht irritieren, lief mit einem fehlerfreien Programm zum Siegertitel - mit gehörigem Abstand! Hördt landete im großen Starterfeld auf Rang 13.