TV Jahn Leveste landet Transfercoup: Gleich vier Zugänge vom SV Gehrden

Der Ball ruht nach wie vor, doch in den Transfermarkt kommt trotz Corona-Pause immer mehr Bewegung. So auch beim TV Jahn Leveste, der für die nächste Saison mächtig aufrüstet. Mit Sascha Romaus, Marco Schubring, Nils Brummund und Torben Mowka zieht es gleich vier Spieler vom benachbarten Bezirksligisten SV Gehrden an den Mühlenteich. Durchaus überraschend, steckte der TV Jahn in der Kreisliga 3 nach einer enttäuschenden Saison sogar noch im Abstiegskampf, während die Gehrdener eine Liga höher auf Platz fünf stehen.

Finanzielle Anreize hätten bei dem spektakulären Vierfachwechsel keine Rolle gespielt, betont TVJ-Trainer Holger Schwabe: „Die Spieler sind auf uns zugekommen, weil sie Gehrden verlassen wollten. Da haben wir natürlich sofort zugeschlagen.“ Eine Einigung zwischen den Vereinen steht noch aus. „Wir wollen, die Spieler wollen, aber es müssen natürlich Rahmenbedingungen geklärt werden.“ Das soll nach dem außerordentlichen NFV-Verbandstag am passieren, wenn es Klarheit über eine Verlängerung der Sommertransferfrist gibt.