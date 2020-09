Enges Duell in Kreisliga drei: TV Jahn Leveste gewinnt glücklich gegen den TSV Goltern

Das Spitzenspiel brauchte keinerlei Anlaufzeit, sondern begann direkt furios. Golterns Michael Tatje verstolperte allein vor dem Tor die Chance auf die Blitz-Führung (1. Minute), fast im Gegenzug scheiterte Levestes Julian Rupprecht mit einem Elfmeter an TSV-Schlussmann Tobias Radtke (2.). Besser machte es Sascha Romaus, der den TVJ in Führung brachte (7.). Nur wenig später gab es den nächsten Strafstoß, diesmal für Goltern, nachdem Manuel Keil gelegt worden war. Dennis Mehrkens verwandelte (12.).

Kaum verwunderlich, beide Teams haben sich hochkarätig verstärkt. Das Golterner Trikot trugen mit Mehrkens und Tim Scheffler zwei Spieler, die in der Vorsaison noch in der Landesliga kickten, bei Leveste mischten drei ehemalige Gehrdener mit (Bezirksliga). „Das sieht man natürlich“, sagte Schwabe und ergänzte mit Blick auf die Konkurrenz aus Kirchdorf und vom SV Dedensen: „Ich glaube schon, dass gerade in unserer Staffel die Qualität recht hoch ist.“

Das zeigte sich am Sonntag vor allem in der Offensive. Robin Busch brachte die Gastgeber wieder in Führung (33.), Florian Beck glich prompt aus (37.). Doch Goltern-Sturmspitze Scheffler besorgte mit dem dritten Strafstoß der Partie die Pausenführung für die Kuhn-Elf (43.). „Nach der Pause können wir das 4:2 machen, kriegen es aber einfach nicht hin“, ärgerte sich Kuhn. Das bestraften die Levester mit einem Doppelschlag. Ferhat Arslan traf mit einem abgefälschten Schuss aus 25 Metern zum Augsleich (66.). Und Marcel Eckhold war Nutznießer eines Stellungsfehlers in der Golterner Abwehr und markierte das 3:4 für die Gäste (73.).