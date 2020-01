TV Jahn Wolfsburg: Härtetest geht knapp verloren

Wolfsburg ist Tabellenvierter

Es war der erste Härtetest dieser Wintersaison – und er ging verloren. „Die Mädels haben gegen einen sehr guten Gegner stark gespielt“, war Trainer Milan Pesicka nach der 2:4-Niederlage beim SVE Wiefelstede aber nicht unzufrieden. Wolfsburg ist jetzt Tabellenvierter.

Die Gastgeberinnen traten in Top-Besetzung an, auch Vivian Heisen war an Bord. „Sie hat mit ihrer Spielstärke eigentlich nichts in der Oberliga zu suchen“, sagte Pesicka über die Nummer 458 der Weltrangliste. Nachdem seine Tochter Laura Pesickova anfangs noch zu viel Respekt hatte (0:6), setzte sie im zweiten Satz gegen Heisen ein Achtungszeichen (4:6). „Das war klasse“, lobte der Vater.

Zwei Einzelsiege

Auch die Zwei-Satz-Pleite von Lenka Bruchova (1:6, 4:6 gegen Leonie Müller) hatte einen Grund: Die Tschechin schleppt seit Weihnachten einen Infekt mit sich herum, „ist deshalb konditionell nicht auf der Höhe“, so Pesicka, der mit seinem Team nach den Einzeln trotzdem noch auf Zählbares hoffen durfte. Denn: Jasmin Heckel (6:4, 6:4 gegen Xenia Jeromin) bot eine starke Leistung, zudem punktete Lisa Alaimo, deren Gegnerin Alexandra Feldhaus beim Stand von 6:3, 1:0 aufgab.

Die Gäste-Hoffnungen konzentrierten sich aufs zweite Doppel. Während Pesickova/Alaimo (2:6, 2:6 gegen Heisen/Lara Stamereilers) weitgehend chancenlos waren, schafften es Bruchova/Heckel in den Match-Tiebreak. Am Ende konnte das Jahn-Duo die erste Saisonniederlage jedoch nicht verhindern, gegen Müller/Jeromin gab’s ein 3:6, 6:4, 5:10.