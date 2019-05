TV-Knaller: DAZN zeigt Schweinsteiger live - MLS am Wochenende im Programm

Jetzt können Fans wieder Profi-Fußball aus den USA in Deutschland verfolgen! Die Major League Soccer (MLS) hat hierzulande zumindest für dieses Wochenende eine neue TV-Heimat gefunden. Der Streaming-Anbieter DAZN, der im Fußball über die Übertragungsrechte der wichtigsten europäischen Ligen verfügt, übertragt am 11. und 12. Mai alle Spiele der US-Liga im Livestream. Dabei handelt es sich um eine vorerst einmalige Aktion. Ob DAZN danach weitere MLS-Spiele live übertragen wird, ist unklar.

MLS nicht mehr auf Eurosport zu sehen - Schweinsteiger erstmals in dieser Saison in Deutschland zu sehen

Damit ist Weltmeister Bastian Schweinsteiger wieder live in Aktion zu sehen. Seine Partie mit Chicago Fire gegen Minnesota United am 12. Mai um 2 Uhr wird beim Streaming-Sender mit deutschem Kommentar übertragen. Matthias Naebers begleitet die Begegnung am Mikrofon. Die anderen Spiele werden im Originalton ausgestrahlt.

In der MLS belegen Schweinsteiger und Chicago aktuell den achten Platz (von zwölf) in der Eastern Conference. Nur die besten sieben schaffen jedoch den Sprung in die Play-Off-Phase. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag feierte das Schweinsteiger-Team im elften Spiel erst den dritten Sieg. Dem Deutschen gelang beim 5:0 gegen die New England Revolution sein erster Assist in der laufenden Saison. Der 34-Jährige spielte bisher alle Saisonspiele über die kompletten 90 Minuten durch.

Bis zum Ende der vergangenen Saison übertrug Eurosport die MLS in Deutschland. Der Vertrag mit den Amerikanern wurde allerdings nicht verlängert. So stand die Profi-Liga in Deutschland bis jetzt ohne TV-Deal da. DAZN kostet 9,99 Euro pro Monat. Neukunden erhalten einen Freimonat.

