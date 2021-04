TV-Kritik zum Frauen-Länderspiel gegen Norwegen im ZDF: Hingst punktet mit Insiderwissen

Klartext: Hingst weiß, wovon sie redet – das merkte man. Zwar hat die 41-Jährige 2011 ihr letztes Länderspiel gemacht, kennt aber die Stärken und Schwächen vieler Spielerinnen als Co-Trainerin des VfL Wolfsburg im Detail – mit Kapitänin Alexandra Popp spielte sie sogar noch gemeinsam in der DFB-Elf. So gab Hingst auch kleine Einblicke in den Umbruch des Bundesligisten, den sie zum Saisonende verlassen wird. Wenn sie sich jetzt noch mehr auf ihr Fachwissen und ihren Insiderblick fokussiert und Smalltalksätze weglässt wie "Die Sonne zeigt sich noch, wird ein tolles Fußballspiel", ist sie für das ZDF eine große Bereicherung – auch in ihrer Doppelrolle als Co-Kommentatorin. 4 von 5 Bällen