Moderator Florian König vor Debüt von Uli Hoeneß als RTL-Experte: "Eine derartige Kombi ist äußerst selten"

SPORTBUZZER: Herr König, zum Start der WM-Qualifikation auf RTL gibt Uli Hoeneß an Ihrer Seite sein Debüt als TV-Experte. Ist das nun eine besonders leichte oder besonders schwere Aufgabe, mit ihm gemeinsam zu moderieren?

Florian König (53): Ich würde sagen eher ersteres. Ich weiß nicht, ob es besonders leicht ist, sicherlich aber sehr reizvoll. Natürlich ist es ein Genuss, jemanden neben sich zu haben, der viel Ahnung und eine unvergleichliche Erfahrung im Fußballgeschäft hat. Hinzu kommt, dass Uli Hoeneß nicht gerade im Verdacht steht, mit seiner Meinung hinter dem Berg zu halten. Eine derartige Kombi findet man bei einem Experten natürlich nur äußerst selten. Deswegen freue ich mich sehr auf diese tolle Aufgabe. Dabei spielt es keine Rolle, dass nun wohl besonders viele Menschen ganz genau hinschauen. Anzeige

Sie sind also nicht in Sorge, dass die Aussagen des Ehrenpräsidenten des FC Bayern beim Zuschauer auch mal für Verwunderung sorgen könnten?

Ehrlicherweise mache ich mir darüber nicht so viele Gedanken, weil das nicht im Vorhinein planbar ist. Wir schreiben kein Drehbuch. Es kommt so, wie es kommt. Ich glaube auch nicht, dass sich Uli Hoeneß vornimmt, möglichst kräftig auszuteilen, sondern vielmehr, seine Expertise bestmöglich einzubringen. Natürlich wird er seine Meinung sagen, die eben ein großes Gewicht hat und meistens auch polarisiert.

König über "intensiven" Austausch mit Uli Hoeneß Wie lief die Vorbereitung mit Uli Hoeneß im Vorfeld der ersten gemeinsamen Live-Sendung?

Ich kenne ihn schon etwas länger. Wir haben uns nun aber entsprechend intensiv ausgetauscht, in München an der Säbener Straße zum Mittagessen getroffen und grundsätzlich über die kommende Zusammenarbeit geredet. Es war sehr angenehm. Anschließend hatten wir noch ein Interview und einige Telefonate, um uns noch mehr aufeinander einzustellen. Daher bin ich sicher, dass wir für den Auftakt gut vorbereitet sind.

Im Fußball haben Sie schon Jens Lehmann und Jürgen Klinsmann an Ihrer Seite gehabt, in der Formel 1 moderierten Sie mit Niki Lauda. Wie unterschieden sich diese Experten voneinander?

Ich halte generell viel davon, möglichst wenig vorab abzusprechen und zu orchestrieren. Alle die von Ihnen genannten Experten verstehen es, ihre Erfahrung und ihre Persönlichkeit einzubringen. Damit können sie auf jede Frage zum Geschehen, aber auch zu übergeordneten Themen, ohne Probleme inhaltlich stark antworten. Mit Niki Lauda in der Formel 1 gab es nie irgendwelche Absprachen. Er hat immer gesagt, dass ich die Fragen stelle und er die Antworten gibt – das hat sehr gut harmoniert, das ist mir am liebsten. In den meisten Fällen war das mit den Experten im Fußball auch so. Wichtig ist natürlich, dass die menschliche Atmosphäre stimmt.



König: Hoffnung, dass sich "Quoten wieder in höherem Bereich stabilisieren" Die Einschaltquoten bei der deutschen Nationalmannschaft waren jüngst deutlich rückläufig. Erwarten Sie mit Blick auf die anstehende EM wieder eine positive Entwicklung?

Ich hoffe sehr, dass sich die Quoten wieder in einem höheren Bereich stabilisieren. Wir hatten einige Spiele dabei, in denen die deutsche Mannschaft nicht überzeugt hat. Es gab aber auch in der Vergangenheit immer schon Phasen zwischen den Turnieren, wo das Interesse etwas abgeebbt ist. Es hängt auch etwas von den Gegnern ab. In Richtung Europameisterschaft gehe ich davon aus, dass wieder mehr Menschen die Spiele der DFB-Elf verfolgen wollen.