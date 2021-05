TV-Moderator Jochen Breyer über die Arbeit an der ZDF-Reportage zur EM 2021

SPORTBUZZER: Herr Breyer, am Samstag läuft ihre sportpolitische Reportage über die EM in elf Ländern im Rahmen des ZDF-Sportstudios. Dafür haben Sie vier Austragungsstädte bereist – was haben Sie erlebt? Anzeige Jochen Breyer (38): Vieles! Das lässt sich nicht in ein paar Sätzen wiedergeben. Wir waren in Rom, Budapest, Amsterdam und Bilbao und in jeder Stadt haben wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht, unterschiedliche Themen gefunden. Eigentlich wollten wir auch nach Baku und St. Petersburg, aber das war leider wegen Corona nicht möglich. Und auch unseren ZDF-Experten Per Mertesacker konnten wir leider nicht in London treffen. So haben wir versucht, aus der Not eine Tugend zu machen.

Und zwar? Einen Roadtrip durch Europa. Wir haben uns nicht wohl damit gefühlt, "normal" zu reisen, zu fliegen. Deshalb sind wir alles mit dem Auto gefahren und haben dementsprechend viel Zeit auf Autobahnen verbracht. Ich habe sehr viel gelernt über Kulinarik an europäischen Raststätten. Zum Beispiel, dass der Kaffee an italienischen Tankstellen besser ist als in jedem deutschen Hipstercafé. (lacht)

Sie haben versucht, in jeder Stadt eigene Geschichten zu finden, in Budapest beispielsweise einen Hooligan getroffen. Es hat lange gedauert, bis wir so jemanden vor die Kamera bekommen haben und während des Gesprächs hätte die Stimmung auch kippen können. Im Nachhinein habe ich mich dann schon gefragt, ob es das wert war und ob wir so jemandem mit seinen Parolen nicht eine zu große Bühne geben. Aber es gibt diese Menschen, dieses Thema nun mal. Deshalb können wir es nicht ignorieren und ich finde es besser, sich damit auseinanderzusetzen und auf Probleme hinzuweisen, Augen zu öffnen, Verbindungen aufzuzeigen. Dabei hilft einem natürlich die Zeit, die man für so eine Reportage hat – um Dinge in der Tiefe behandeln zu können.

Breyer über die Arbeitsdauer der Reportage Wie lange hat das Projekt gedauert? Ungefähr drei Monate. Es ist viel Arbeit im Vorfeld nötig, die Planung ist kompliziert. So brauchen wir in jeder Stadt einen sogenannten Stringer, also einen Insider vor Ort, der uns bei der Themenfindung hilft und Ansprechpartner sucht. Man muss die Geschichten vorab organisieren, aber dennoch flexibel bleiben, um auf Aktuelles reagieren zu können.

Es soll auch um die Verbindung zwischen Sport und Politik gehen. Genau. In Bilbao haben wir Athletic-Fans getroffen, die froh sind, dass die spanische Nationalelf nicht in Bilbao antritt. Das Turnier wurde der Stadt ja weggenommen. Es gibt den großen Konflikt zwischen Basken und Spaniern und die Fans sagen: Wenn die Spanier in unserem Stadion gespielt hätten, hätten wir sie ausgepfiffen – ein für mich wahnsinnig interessantes Thema ist, weil es genau die Schnittstelle zwischen Sport und Politik trifft, die mich am meisten reizt. Wir haben vielfach gesehen, dass auf der Bühne Fußball eben häufig auch gesellschaftliche Probleme ausgetragen werden, das zieht sich durch unsere gesamte Reportage. Genau wie in Ungarn, wo wir erlebt haben, wie sehr Victor Orban den Fußball als Propagandainstrument nutzt. Auch deshalb lässt er bei der EM 60.000 Fans in Stadion. Um der Welt zu zeigen: Wir haben das Virus besser im Griff als die anderen.

Breyer: "Wir haben gut 35 Stunden Videomaterial" Wie viel Material kommt bei so einer Produktion zusammen? Wir haben gut 35 Stunden Videomaterial, könnten also anderthalb Tage durchsenden. Der Aufwand ist bei solchen Reportagen immens und es tut einem in der Seele weh, wie viel man wegwerfen muss. Man führt Interviews, die eine halbe Stunde dauern und am Ende schaffen es nur zwei Aussagen in den Film. Das ist leider Fernsehen. Aber das Schöne heutzutage ist, dass wir viel Material als Zusatzangebot ungeschnitten in die Mediathek stellen können.

Ursprünglich war der Plan für die Reportage aber mal ein anderer, oder? Stimmt. Die Idee dieser EM in zwölf Ländern war ja, dass sie den Kontinent zusammenbringt. Wir wollten uns auf die Reise machen und fragen, ob das gelingt. Wir wollten die Leute vor Ort fragen, wie sie dazu stehen, auch zu Europa. Und ob der Fußball das einlösen kann, was UEFA und FIFA immer behaupten: Dass er völkerverbindend ist, über viele Grenzen hinweg. Das mussten wir leider absagen, wollten den Plan aber nicht gänzlich fallen lassen. Durch die Corona-Krise ist das Ganze meiner Meinung nach noch spannender geworden, weil man sich ja nun erst recht fragt, ob dieses Turnier in dieser Form Sinn macht. Hat diese Krise uns in Europa eher zusammengebracht oder auseinander – und welche Rolle spielt dabei der Fußball?