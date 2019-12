Bundesliga: Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt live im TV, Online-Stream und Ticker verfolgen

Mainz und Frankfurt müssen nachlegen! Im Montagsspiel (20:30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) der Bundesliga kämpft die Eintracht um den Anschluss an die Europa-Cup-Plätze, Mainz im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Achim Beierlorzer um den zweiten Sieg und ein Punktepolster zur Abstiegszone.

Eintracht Frankfurt reist am Montag mit mächtigem Rückenwind nach Mainz. Der 2:1-Sieg beim FC Arsenal in der Europa League am Donnerstag bescherte den Hessen neues "Selbstvertrauen", wie Trainer Adi Hütter im Anschluss sagte. Dafür verantwortlich ist vor allem der Japaner Daichi Kamada, der beide Tore für sein Team erzielte und das Spiel im Alleingang drehte. Dass der 23-jährige Mittelfeldspieler seinen ersten Treffern in der Europa League in der Bundesliga weitere folgen lässt, hofft Abwehrchef und Landsmann Makoto Hasebe: "Er hat zu mir gesagt, wenn er endlich mal ein Tor schießen würde, kommen auch zwei, drei hinterher."

Mainz 05 hingegen wird angetrieben vom 5:1-Erfolg in Hoffenheim am 12. Spieltag. Das Debüt von Trainer Achim Beierlorzer glückte auf ganzer Linie, auch weil die Mainzer nach Ridle Bakus Roter Karte vor der Pause in der zweiten Halbzeit nur zu zehnt spielen konnten und Hoffenheim dennoch klar besiegten. "Alle sind heiß auf die Partie. Wir wollen den Anschlusserfolg", sagte Beierlorzer vor seiner Heimpremiere auf der Mainzer Bank.

Wie sehe ich das Spiel Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt live im TV oder Online-Stream?

Der Streamingdienst DAZN zeigt Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt live auf seiner Plattform. Moderator ist Daniel Herzog, Kommentator ist Lukas Schönmüller und Experte ist Ralph Gunesch. Um auf DAZN zu streamen, ist ein Abo nötig. Das kostet 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich (entspricht rund 10 Euro monatlich). Eine Übertragung des Spiels im Free-TV gibt es nicht.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

DAZN-Neukunden erhalten am Anfang einen kostenlosen Testmonat. Bei Nicht-Kündigung wechselt das Angebot automatisch in ein Monats-Abo, das monatlich kündbar ist. Will man keine Vertragsbindung nach Ablauf des Testmonats, gibt es im Internet natürlich Alternativen, um Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt kostenfrei zu schauen. Dabei muss man sich aber auf schlechte Bildqualität, ausländische Kommentatoren, nervige Pop-ups und aufdringliche Wett-Angebote einstellen und bewegt sich juristisch gesehen in einer Grauzone. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Donnerstag einen Live-Ticker zur Begegnung Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20:15 Uhr.