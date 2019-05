TV-Panne in Relegation: Zuschauer sehen Tor von FC Ingolstadt gegen Wiesbaden nicht

Stell' dir vor, es fällt ein Tor - und kein TV-Zuschauer bekommt es live mit, obwohl die Partie live übertragen wird. Eine TV-Panne beim Relegations-Rückspiel zwischen dem Zweitliga-16. FC Ingolstadt und dem Drittliga-Dritten SV Wehen Wiesbaden ( Hinspiel: 2:1 ) sorgt für großen Ärger im Netz. Den Treffer des Ingolstädters Konstantin Kerschbaumer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich konnten die TV-Zuschauer wegen eines Fehlers in der Regie nicht live mitverfolgen, da der Schiedsrichter Frank Willenborg in Großaufnahme gezeigt wurde.

Schiedsrichter im TV zu sehen statt Ingolstadt-Treffer: So reagiert das Netz auf die TV-Panne

Was war passiert? In der 11. Minute erzielt Wehen-Wiesbaden-Profi Daniel-Kofi Kyereh das 1:0 für die Gäste - aus abseitsverdächtiger Position. Nach Videobeweis-Check gibt Schiedsrichter Willenborg das Tor. Während die Kommentatoren noch über die Entscheidung des Referees diskutieren, wird Willenborg in Großaufnahme gezeigt. Der anschließende Treffer von Ingolstadt-Mittelfeldspieler Kerschbaumer wenige Sekunden später wird nicht gezeigt: Ein Weitschuss von Marcel Gaus, den Wiesbaden-Torwart Markus Kolke nur in die Mitte klären kann, findet in Konstantin Kerschbaumer seinen Abnehmer. Der macht es clever und hebelt den Ball über Kolke ins Tor. Erst beim Torjubel der Schanzer steigt die TV-Regie wieder in die Szenerie ein.