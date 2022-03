Stabile TV-Quote beim Länderspiel gegen Israel: Nationalmannschaft trotzt DSDS und Masked Singer

Das erste Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft im WM-Jahr hat eine ähnliche TV-Quote erreicht wie ihre letzte Partie in 2021. Im Schnitt sahen 6,37 Millionen Zuschauer am Samstagabend ab 20.45 Uhr die ZDF-Übertragung vom 2:0 des DFB-Teams gegen Israel in Sinsheim. Der Marktanteil betrug 24,5 Prozent. Die Vorberichte ab 20.15 Uhr interessierten 4,48 Millionen (17,3 Prozent). Anzeige

Die RTL-Übertragung vom 4:1 der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick in Armenien zum Abschluss der WM-Qualifikation und des Länderspiel-Jahres am 14. November 2021 hatte 6,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Auch damals entsprach dies einem Marktanteil von 24,5 Prozent.

Im Vergleich zum Konkurrenz-Programm am Samstagabend lockte die Nationalmannschaf die meisten Zuschauer vor die TV-Geräte. Der ARD-Thriller "Spurlos in Marseille" hielt gut dagegen und kam auf 4,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (17,0 Prozent). Bei den Unterhaltungsshows der Privatsender lag "The Masked Singer" auf ProSieben mit 2,31 Millionen (9,3 Prozent) vorn. Fernsehmoderator Cherno Jobatey wurde als Möwe enttarnt und schied aus. Dagegen musste sich die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" mit schwachen 1,59 Millionen (6,2 Prozent) begnügen.

Sat.1 kam mit dem Abenteuerfilm "Das fünfte Element" auf 1,12 Millionen (4,3 Prozent). Die Komödie "Ice Age 2 - Jetzt taut's" bei Vox wollten 0,85 Millionen (3,1 Prozent) sehen, die Dramaserie "9-1-1 Notruf L.A." bei Kabel eins interessierte 0,61 Millionen (2,2 Prozent), "The Lego Movie" bei RTLzwei erreichte 0,26 Millionen (1,0 Prozent).