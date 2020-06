Bieter, Preise, Free-TV: Fragen und Antworten zur Vergabe der Bundesliga-Rechte

An diesem Montag (13.30 Uhr) verkündet die Deutsche Fußball Liga (DFL) auf ihrer Pressekonferenz, wer im umkämpften Poker um die TV-Rechte die wertvollsten Pakete erworben hat. Die wegen der Corona-Krise um anderthalb Monate verschobene Auktion der Medienrechte lief zwei Wochen - und soll durch die Angebote von DAZN, Sky und Co. von 2021 an noch mehr Milliarden in die Kassen der DFL und ihrer Klubs spülen. Der SPORTBUZZER beantwortet vor der Bekanntgabe die wichtigsten Fragen.

Welche Rechte wurden verkauft? Die DFL hatte die Medienrechte für die Spielzeiten von 2021/22 bis 2024/25 ausgeschrieben. Zum Verkauf standen in erster Linie sieben Live-Rechtepakete und sieben zeitversetzte Rechtepakete. Die wichtigsten Pay-TV-Pakete für das Fußball-Oberhaus: die Konferenz am Samstagnachmittag sowie alle Partien am Dienstag und Mittwoch in englischen Wochen (20.30 Uhr) in der Konferenz (Paket A), die Einzelspiele am Samstagnachmittag sowie alle Begegnungen der englischen Wochen und die Relegationsspiele (B), das Samstag-Topspiel um 18.30 Uhr und der Supercup (C) sowie die Freitags- und Sonntagspartien (D). Außerdem gibt es mit dem Paket F noch ein Free-TV-Paket (unter anderem Auftaktspiele am 1., 17. und 18. Spieltag der Bundesliga sowie die Relegation).

Wer waren die Bieter? Trotz einiger Rückschläge wie dem Verlust der Champions-League-Übertragungen ab 2021 ist Sky noch immer der Bundesliga-Platzhirsch. Nach Informationen von Bild und dpa, die sich mit SPORTBUZZER-Informationen decken, wird der Pay-TV-Sender auch im neuen Bundesliga-Rechtezyklus weiterhin alle Einzelspiele am Samstag und die Konferenz (Pakete A bis C) zeigen. Ärgster Konkurrent bleibt DAZN, das sich nach SPORTBUZZER-Informationen das Paket D sicherte. Der Streamingdienst hielt bis zur Corona-Pause als Sublizenz-Nehmer von Eurosport und seit dem Restart als direkter Rechtenehmer ein Paket für die Sonntags- und (die ab 2021 entfallenden) Montagsspiele. Mit Amazon Prime hatte sich seit dem Liga-Neustart auch ein neuer, starker Konkurrent neben Sky positioniert. Zudem mischt sich das Telekom-Angebot Magentasport (u.a. 3. Liga, EM 2024) verstärkt im Fußball-Rechtemarkt ein.

Wie steht es um das Free-TV? Die Traditionssendung "Sportschau" der ARD stand unter Druck - soll aber trotz der Corona-Krise und einer finanziell angespannten Situation beim öffentlich-rechtlichen Sender auch über 2021 fortbestehen. Scheinbar gab es keinen allzu großen Bieter-Kampf um die Höhepunkte am Samstagabend. Auch die Relegation kehrt durch das bereits erwähnte Paket F wieder ins Free-TV zurück. Die ist in diesem Jahr nur bei DAZN und Amazon Prime zu sehen. Es gibt zudem ein neues Paket (G) in der Ausschreibung mit 32 Partien der 2. Liga am Samstag um 20.30 Uhr. Diese hält laut Kicker bald sowohl Sky im Pay-TV als auch Sport1 im Free-TV.