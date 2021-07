Rechte für DFB-Pokal offiziell vergeben: Mehr Spiele im Free-TV – 20 Prozent mehr Erlöse

Der DFB-Pokal wird in den Spielzeiten 2022/2023 bis 2025/2026 von den TV-Sendern ARD, ZDF und Sky live übertragen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach Beendigung des Ausschreibungsverfahrens am Freitag offiziell bekannt. Bei DAZN und Sport1 wird es Highlight-Clips der Partien zu sehen geben. Nach eigenen Angaben erzielte der Verband bei der Vergabe der Pakete "eine Steigerung der Erlöse aus der nationalen Vermarktung um mehr als 20 Prozent pro Saison". Bislang wurde pro Jahr eine geschätzte Einnahme in Höhe von 55 Millionen Euro pro Jahr erzielt.

Im Pay-Bereich zeigt Sky erneut das Paket mit allen 63 Spielen einer Saison. Der Bezahlsender überträgt auch in der am kommenden Wochenende beginnenden Pokal-Saison alle Spiele für seine Kunden, während im Free-TV letztmals nur 13 Spiele laufen, neun bei der ARD und vier bei Sport1. Sport1 darf in der neuen Rechteperiode jeweils am Folgetag Highlight-Clips zeigen. Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN kann ab Mitternacht des Spieltags Höhepunkte senden.