TV-Sender Sky zeigt zwei Bundesliga-Konferenzen im Free TV - Revierderby dabei

Die TV-Partner der Bundesliga planten "sehr spezielle und auf die Situation zugeschnittene und auch angemessene Maßnahmen", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Donnerstagmittag auf seiner Pressekonferenz. Nun ist zumindest in Bezug auf den größten TV-Partner Sky klar, was Seifert damit meinte: Zuschauer können beim Re-Start der Bundesliga die Geisterspiele an den ersten zwei Wochenenden live im Free-TV sehen. Der Pay-TV-Sender teilte am Donnerstag mit, die Konferenz-Schalten der 1. Bundesliga am Samstag und der 2. Bundesliga am Sonntag an den ersten beiden Spieltagen nach Wiederbeginn der Liga auf seinem frei zugänglichen Kanal Sky Sport News HD zu zeigen.