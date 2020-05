TV-Überraschung: Auch Prime Video überträgt Berlin-Derby - und Schalke gegen Augsburg

Die Bundesliga läuft weiter auf Prime Video! Das gab der Anbieter am Donnerstagabend bekannt. Demnach darf der US-Konzern auch das Freitagsspiel zwischen Hertha BSC und Union Berlin live übertragen. Zudem zeigt Amazon die Partie am Sonntag zwischen Schalke 04 und dem FC Augsburg - ohne Zusatzkosten für die Kunden des Versandunternehmens. Ob sich die Vereinbarung - wie die zwischen DFL und DAZN - auf die gesamte restliche Saison bezieht, ist derzeit nicht bekannt.

„Wir freuen uns, Prime-Mitgliedern in Deutschland und Österreich weitere Bundesligaspiele ohne zusätzliche Koste zu ihrer Mitgliedschaft zeigen zu können“, sagt Alex Green, Geschäftsführer Sport bei Prime Video. „Prime-Mitglieder können an diesem Wochenende das Hauptstadtderby zwischen Hertha BSC und Union Berlin sowie FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg sehen.“

DFL einigte sich mit DAZN

Nachdem es bereits bei der Partie zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen beinahe zum TV-Blackout gekommen wäre, ehe DAZN - zuvor Sublizenznehmer von Eurosport - und Amazon Prime erst wenige Stunden vor dem Anpfiff ihre Übertragung ankündigten, dauerte es bis Donnerstagmittag, bis eine Einigung kommuniziert wurde. Diese gilt nun für den Rest der Saison, was noch insgesamt neun Spiele am Freitagabend, Sonntagmittag und Montagabend sowie die Mittwochsspiele um 18.30 Uhr in den Englischen Wochen betrifft. Hinzu kommt die Relegation zwischen Bundesliga und 2. Liga sowie zwischen 2. Liga und 3. Liga.