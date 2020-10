TV-Verteilung zwischen DAZN und Sky fix: Hier laufen die Gruppenspiele der Champions League

Auf die vier deutschen Champions-League-Teilnehmer FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach warten in der Gruppenphase attraktive Gegner. Nun haben sich auch DAZN und Sky, die beide auch in dieser Saison wieder die Königsklasse übertragen, auf die TV-Verteilung geeinigt. Während der Online-Streamingdienst insgesamt 110 von 138 Champions-League-Partien live als Einzelspiel zeigt, gibt es beim Pay-TV-Sender über einige Einzelspiele hinaus an jedem Spieltag der Gruppenphase und in der K.o.-Phase jeweils wieder eine Konferenz.