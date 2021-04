Nächster TV-Hammer: DAZN verpflichtet Moderatorin Laura Wontorra

In den vergangenen Wochen waren mehrere spektakuläre Wechsel in den deutschen Sportmedien bekannt geworden. So ist Sky-Kommentator Wolff Fuss künftig auch wieder bei den Bundesliga-Übertragungen seines ehemaligen Senders Sat.1 zu hören. Fuss ist zudem als Kolumnist beim SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), tätig und führt an der Seite von RND-Sportchef Heiko Ostendorp durch den Podcast "Eine Halbzeit mit...". Gemeinsam mit Fuss wechselt Matthias Opdenhövel von der ARD-Sportschau zu dem Privatsender.