TV-Zoff in England: Premier League empört Fans mit neuem Bezahl-Angebot – Kritik von Experte Neville

Fußball-Fans in England sind ohnehin nicht gerade verwöhnt, was die TV-Übertragungen von Premier-League-Spielen angeht. Obwohl die Liga mit Einnahmen von rund 1,7 Milliarden Euro pro Saison weltweit bei den nationalen Medien-Erlösen vorn ist, werden längst nicht alle Partien bei den übertragenden Pay-TV-Sendern Sky und BT Sports gezeigt. Im aktuellen Rechtevertrag ist verankert, dass 200 der 380 Begegnungen pro Spielzeit gezeigt werden dürfen – vor allem die Spiele am Samstagnachmittag sind sozusagen geschützt, damit die Anhänger – vor allem der kleineren Klubs – zahlreich ins Stadion pilgern.

Durch die Corona-Krise ist ein Arena-Besuch derzeit aber unmöglich. Die britische Regierung gab jüngst bekannt, dass es bis März 2021 nur Geisterspiele geben könnte. Auf die besonderen Umstände hatten die Premier League und die übertragenden Sender längst reagiert. Nach dem Restart der vergangenen Saison 2019/20 wurden alle 92 Partien live übertragen, 33 davon sogar kostenlos. Im September waren weiterhin alle Partien zu sehen – neben Sky Sports und BT Sports übertrugen auch Amazon Prime Video und die BBC einige Partien. Doch nun soll alles anders werden – und das sorgt für mächtig Ärger auf der Insel!

Zwischen dem 17. Oktober und 2. November werden insgesamt 15 Partien, die sonst aufgrund der Corona-Krise womöglich ohne Zusatzkosten für Pay-TV-Kunden gezeigt worden wären, als Pay-Per-View bei Sky Sports (9 Spiele; u.a. FC Liverpool gegen Sheffield United und FC Arsenal gegen Leicester City) oder BT Sports (6; u.a. FC Chelsea gegen Southampton) angeboten. Heißt: Gegen eine einmalige Zahlung können sich Fans das jeweilige Spiel auf die Bildschirme holen. Der Preis: 14,95 Pfund (umgerechnet rund 16,50 Euro) pro Begegnung!

Zwar wären jene 15 Spiele unter normalen Umständen – also ohne Corona und, wenn Fans in den Stadien erlaubt wären – gar nicht im TV zu sehen gewesen. Doch der hohe Preis und die Tatsache, dass bis auf Leicester alle weiteren 19 Premier-League-Klubs diesen Plänen des Ligaverband am Freitag zugestimmt haben, um trotz der Krise mehr Einnahmen zu generieren, sorgt für Unmut bei den Fans. Die Vereinigung Football Supporters’ Association (kurz: FSA) schrieb, dass "viele Fans und FSA-Mitglieder(n) (...) über die (rund) 15 Pfund pro Spiel besorgt sind, und wir möchten BT Sport und Sky Sports dringend bitten, ihre Preisgestaltung für diese Spiele zu überdenken".