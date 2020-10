TVB will hoch, HSC den Klassenerhalt: Handball-Frauen starten in die 3. Liga

Die Anspannung steigt so kurz vor Saisonstart am Samstag (18.30 Uhr) in der 3. Handballliga beim TV Oldenburg II. „Es kann losgehen“, sagt Frank Käber, der neue Trainer des TV Hannover-Badenstedt-Vinnhorst. Um die wirtschaftliche Basis zu legen, den Sprung in die 2. Liga zu schaffen, haben beide Klubs Anfang September die Entscheidung getroffen, ihre Kräfte zu bündeln. „Wir wollen unseren Talenten endlich eine Perspektive bieten“, sagt Baden­stedts Vorsitzender Martin Pfeiffer.