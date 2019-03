Judenhass! Skandal in der 2. Liga: Union und Ingolstadt schalten Staatsschutz ein

Der User bezeichnete Cohen in seinem Tweet als "Scheiss Judenvieh" und schrieb als grausame Referenz an den Holocaust während der Nazi-Herrschaft darüber hinaus "Ab in die Kammer mit dir" - ein offenkundiger Fall von Judenhass und Antisemitismus, den beide Vereine so keinesfalls akzeptieren wollten.

Union Berlin und Ingolstadt aktivieren Polizei und Staatsschutz

Ingolstadt reagierte prompt und twitterte in Richtung Union: "Einen tollen Fan habt ihr da (...) Nicht falsch verstehen, liebe Unioner, wir scheren hier keineswegs alle über einen Kamm, aber so jemand hat in euerm Verein oder in unserer Gesellschaft nichts verloren. Wir arbeiten an Konsequenzen und hoffen auf eure Unterstützung." Union sicherte diese sofort zu und schrieb: "Keine Sorge, wir sind absolut eurer Meinung und haben hier umgehend die Polizei eingeschaltet."