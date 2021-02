"Viel Kampf und ein Quäntchen Glück": Die Netzreaktionen zum 96-Derbysieg bei Eintracht Braunschweig

Hannover 96 hinkt den eigenen Erwartungen bisher hinterher. Vollends überzeugend war die Leistung auch am Samstag nicht, doch am Ende steht der zweite Derbysieg der laufenden Saison. Zum ersten Mal seit über 30 Jahren ist es den Roten wieder einmal gelungen, beide Pflichtspiele in einer Spielzeit gegen Eintracht Braunschweig zu gewinnen. Rund vier Monate nach dem souveränen 4:1-Heimerfolg im Hinspiel behielten Hübers und Co. auch im Eintracht-Stadion die Oberhand. Trotz schwachem Beginn siegte die Kocak-Elf mit 2:1.

Doppelschlag in 128 Sekunden

Dabei haben die Niedersachsen Moral bewiesen - und zum zweiten Mal in dieser Spielzeit einen Rückstand gedreht. Binnen 128 Sekunden schossen Valmir Sulejmani (34.) und Marvin Ducksch (36.) die Roten zum Derbysieg. Doch bei aller Freude blieb auch die Leistung des Teams einigen Fans nicht verborgen. Wir haben die Reaktionen zum Derbysieg für euch zusammengestellt.