Nach Knallhart-Kritik von Labbadia: So reagiert Hertha-Brasilianer Cunha

Mit sechs Treffern in zwölf Bundesliga-Einsätzen ist Matheus Cunha im bisherigen Verlauf der Bundesliga-Saison 2020/21 der erfolgreichste Torschütze von Hertha BSC. Neben seiner sportlichen Qualität, die der 21-jährige Brasilianer unbestritten hat, fiel er in den vergangenen Wochen aber auch immer wieder durch eine negative Körpersprache und abfällige Gesten gegenüber seinen Teamkollegen bei Hertha BSC auf.

Bei der ernüchternden 1:4 (0:1)-Niederlage der Berliner beim SC Freiburg am 13. Spieltag legte Cunha mal wieder einen Lustlos-Auftritt hin. Trainer Bruno Labbadia wechselte den Brasilianer, der vor knapp einem Jahr für eine Ablösesumme von 13 Millionen Euro von RB Leipzig an die Spree wechselte, bereits zur Halbzeit aus und kritisierte den Kicker mit der Rückennummer zehn nach der Partie in der Öffentlichkeit ungewohnt deutlich.

„Er zieht sich selbst runter, bringt seine Leistung nicht, zieht die Mannschaft runter. Es ist sehr selten, dass ich so was mache, aber ich sage es ganz ehrlich: Ich bin total verärgert“, gab Labbadia am Sonntagabend zu Protokoll.

„Wir hätten ihn schon zuletzt gegen Mainz runternehmen können, das haben wir nicht gemacht“, sagte Labbadia. „Heute haben wir uns dafür entschieden, nachdem er in der ersten Halbzeit für mich unterirdisch war.“ Mit unterirdisch meine er etwa Cunhas Körpersprache, ergänzte Labbadia. „Er ist noch ein junger Mensch mit 21, aber er muss es schleunigst verändern“, sagte der Coach. Er wisse, wie wichtig Cunha für die Hertha sei. „Aber bei aller Wichtigkeit ist das ein No-Go.“ Darum spreche er es auch so deutlich an.

Cunha versucht, die Wogen zu glätten

Cunha meldete sich am Abend via Twitter zu Wort und versucht, die Wogen zu glätten. "Hallo meine Herthafans, ich weiß, heute war kein guter Tag für uns", beginnt der von Labbadia kritisierte Kicker sein Statement und führt weiter aus: "es gibt Leute, die viel reden, aber ich spiele wirklich für dich, für unsere Hertha und diejenigen, die wirklich helfen wollen! Ich werde mich verbessern und dir CUNHA zurückgeben!!"

Die nächste Chance, den Worten auf dem Platz Taten folgen zu lassen, bietet sich Cunha und seinen Teamkollegen am 2. Januar 2021. Dann bekommen es die Berliner im heimischen Olympiastadion ab 18.30 Uhr mit dem seit 29 Bundesliga-Spielen sieglosen FC Schalke 04 zu tun.