Twitter-Reaktionen zum übermalten Wandbild: "Ganz blöde Aktion von Hannover 96"

Ein übermaltes Wandbild sorgte am Mittwoch für Ärger. 96-Fans bemalten in Absprache mit dem Verein eine Wand vor der HDI-Arena. Darauf zu sehen: Umrisse der Arena vor dem Umbau zur WM 2006 nachzeichnen, dazu der Spruch "Niedersachsenstadion wird auf ewig dein Name sein". Den Spruch ließ Hannover 96 nun übermalen, weil dies so nicht abgesprochen war. Hier gibt es mehr Hintergründe. Auf Twitter zeigen sich die User erbost über die Aktion von 96.