U-19-Pokal:  96-Talente scheitern knapp an "bester Mannschaft Deutschlands"

"Eine überragende Leistung der Jungs gegen die beste Mannschaft Deutschlands", sagte 96-Trainer Stephan Schmidt. Adem Podrimaj brachte 96 in per Foulelfmeter in Führung. Kurz nach der Pause glich Jamie Bynoe-Gittens aus. "Das ging zu schnell", wusste Schmidt, "danach haben wir noch zwei Chancen zum 2:1, machen es aber nicht."

Anzeige