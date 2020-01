U13 von RB Leipzig holt Silbermedaille beim Hallenturnier

Mittlerweile in der 54 Auflage findet in Neubrandenburg das traditionsreiche Knabenturnier statt. Das Grußwort zum diesjährigen Turnier sprach Toni Kroos (Real Madrid), der in seiner Jugendzeit bei Hansa Rostock auch schon im Jahnsportforum in Mecklenburg-Vorpommern gekickt hat.

Die Teilnahme der U13 der Roten Bullen gehört jedes Jahr Anfang Januar zum festen Bestandteil des Terminkalenders. Die Jungs von RB -Trainer Tom Stuckey gehen mittlerweile aber nicht nur als einer der 14 Teilnehmer an den Start. RB reist zum Hallenturnier mit dem Anspruch, um den Turniersieg mitzuspielen. Lediglich Bayer Leverkusen konnte in diesem Jahr den Turniersieg der RB -Talente verhindern. Nach einem 0:0 nach regulärer Spielzeit setzte sich die Werkself im 9m-Schießen mit 3:4 gegen die Sachsen durch.

RBL gewinnt gegenTottenham Hotspurs

Trainer Tom Stuckey war nicht nur mit dem Abschneiden seiner Jungs sehr zufrieden. „Wir kommen jedes Jahr mit einer riesen Vorfreude nach Neubrandenburg. Die super Organisation und 3000 Zuschauer in der ausverkauften Halle sind in dieser Form für diese Altersklasse bei einem Hallenturnier einmalig in Deutschland. Mit dem zweiten Platz sind wir sehr zufrieden, auch wenn man natürlich den Pott holen will, wenn man schon im Finale steht. Meine Jungs haben sich hervorragend präsentiert. Einfach ein tolles Turnier und ein super Erlebnis für alle“, beschreibt Trainer Stuckey die beiden Tage beim Knabenturnier in Neubrandenburg.