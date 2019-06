U17 des FSV Großpösna 1990 trotzt hohen Temperaturen und feiert heißen Saisonabschluss

Leipzig. Wie fast jeder in diesen tropischen Tagen, hatten auch die Nachwuchsfußballer des FSV Großpösna Schwierigkeiten, mit der Hitze umzugehen. Das Team um Kapitän Richard Böhnke (17) erlebte einen schweißtreibenden Trainingskick wie noch nie zuvor. Gegen 19 Uhr wurden auf dem Platz immerhin noch 35 Grad gemessen.

Einzelne Spieler berichteten von Bedenken seitens der Eltern: „Als ich heute morgen schwitzend aufgewacht bin, wurde ich zuerst gefragt, ob ich wirklich zum Training gehen möchte. Schließlich besteht bei dermaßen hohen Temperaturen auch immer die Gefahr eines Hitzekollaps, Sonnenstiches oder anderen Hitzeschäden“, erzählte Kapitän Richard Böhnke. Und trotzdem hatte sich die ganze Mannschaft zusammengefunden, um ihrer Lieblingsbeschäftigung nachzugehen. „Natürlich gab es Bedenken, aber wir hatten da so unsere Tricks“, berichtete ein weiterer Jugendspieler. Zu den Tricks gehörten: mit reichlich Sonnencreme einschmieren, Wasser über Kopf und Trikot kippen – und schon ging es unter lautstarker Regie von Trainer Torsten Jabs (52), der noch am vergangenen Wochenende als Spieler der Ü35 den Kreisklassenmeistertitel feierte , los.

Obwohl bei den Jungs der Schweiß in Strömen lief, trübte das die Spielfreude in keiner Weise. Denn es war gleichzeitig das letzte Training vor der Sommerpause und somit verabschiedeten sich die älteren Spieler in die nächsthöhere Altersklasse, während die jüngeren Kicker im nächsten Jahr mit dem aufsteigenden Jahrgang der U15 die neue U17 bilden werden.