Nach Sieg gegen Luxemburg: Deutsche U17-Auswahl steht vorzeitig im Viertelfinale der EM

Die deutschen U17-Fußballer haben bei der Europameisterschaft in Israel den zweiten Sieg geschafft und sich vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Das Team von Coach Marc-Patrick Meister setzte sich am Donnerstag in Rishon Lezion gegen Luxemburg mit 3:0 (2:0) durch. Das Auftaktspiel gegen Italien hatten die Nachwuchsfußballer am Montag mit 3:2 gewonnen.

