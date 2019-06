U17-Floorballer vom SC DHfK Leipzig sind deutscher Meister

Leipzig. Leo Häfner machte ein paar schnelle Schritte. Schon war die Lücke gestopft, der Ball gewonnen und der Gegenangriff eingeleitet. Drei, vier Sekunden später lag der Ball im gegnerischen Tor. Der Treffer zum 3:0 von Niklas Pirl vom SC DHfK Leipzig war im Finale der deutschen U17-Meisterschaft gegen Kaufering die Vorentscheidung. Am Sonntag blieb für die Junioren des bayerischen Bundesliga-Teams Am Rabet nur die Statistenrolle. Hier feierten nur die Gastgeber aus Leipzig.

„Das Ziel, deutscher Meister zu werden, haben wir uns im vergangenen Sommer gesetzt und seither echt konsequent daraufhin gearbeitet“, sagt Leo Häfner. Der 17-Jährige hat Mühe, als er das sagt. Denn am Sonntag kurz vor 17 Uhr macht die Stimme nicht mehr mit. Häfner ist auffällig heiser. Fast beschwichtigend erklärt er, dass er seine Aufgabe auch darin sieht, die anderen anzutreiben und verbal unter die Arme zu greifen. Dass sein Wort Gewicht hat, steht außer Frage. Schließlich ist er Anfang Mai mit der U19-Nationalmannschaft aus Kanada als B-Weltmeister zurückgekehrt. „Bei den WM-Spielen habe ich viel gelernt. Und das gebe ich an meine Jungs weiter,“ sagt Häfner, der im Finale weder als Torschütze oder Vorlagengeber auftauchte, aber mit vielen schlauen Pässen, Gespür für entscheidende Situationen und Liebe zur Drecksarbeit glänzte.

Leipzig ist Floorball-Hauptstadt des Landes

Dazu Häfner: „Es waren alle großartig. Wer am Ende die Tore macht, spielt keine Rolle. Als Team haben wir uns geschworen, dass wir keine Ego-Shows haben wollen, sondern hundert Prozent füreinander kämpfen.“ Dann sagt er einen Satz, der viel über den ambitionierten Sportler aussagt: „Den Titel haben alle gewonnen – der gehört auch den Trainern, Eltern, Bandenkindern und allen Leuten im Verein.“ Ähnlich war es vor wenigen Wochen beim Männer-Titel des MFBC in der Brüderstraße. Nun hat sich Leipzig endgültig zur Floorball-Hauptstadt des Landes gemausert.

Leo Häfner will mit dem Männerteam in die erste Liga

Dem Abteilungsleiter war am Sonntag die Freude ins Gesicht geschrieben. Dennoch behielt er den Blick für das große Ganze: „Wir dürfen nicht vergessen, dass von der U13 bis zur U17 in allen männlichen Nachwuchs-Jahrgängen alle unsere Teams für die deutschen Meisterschaften qualifiziert waren. Die U13 hat in Berlin Bronze geholt. Und selbst unsere U9 war im Mai im Halbfinale ihrer Regionalliga-Spielklasse. Wir sind wirklich auf einem guten Weg.“ Wohin dieser führen soll, ist Leo Häfner klar. Der B-Weltmeister und frisch gebackene deutsche U17-Meister will mit dem Männerteam in die erste Liga.