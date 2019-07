Offensiv-Juwel Torres schießt Spanien zu Sieg bei U19-EM - Titelverteidiger Portugal entthront

Rekordsieger Spanien ist zum achten Mal Europameister bei den U19-Junioren. Die Spanier entthronten beim Endspiel in Eriwan am Samstag Portugals Fußball-Nachwuchs mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg. Mit einem Volleyschuss traf Ferran Torres in der 34. Minute zur Führung, mit seinem zweiten Treffer in der 51. Minute baute der Mittelfeldspieler die Führung entscheidend aus. In der Vorrunde der EM in Armenien hatten sich beide Teams 1:1 getrennt. Erst vor kurzem war auch Spaniens U21-Auswahl durch einen 2:1-Finalerfolg über Titelverteidiger Deutschland Europameister geworden. Den Iberern ist also die zweite Entthronung binnen weniger Wochen im Nachwuchsbereich gelungen!