U19-Trainer Alexander Blessin und RB Leipzig gehen getrennte Wege

Marco Kurth wird Blessins Nachfolger

Samuel Bastien (23), Standard Lüttich: Laut belgischen Medien ist Europa-League-Teilnehmer Lüttich mit 14 Millionen Euro verschuldet. Ein Verkauf des Offensivspielers (Marktwert: 4,8 Millionen Euro) würde etwas Geld in die Kasse spülen. In 26 Erstligaspielen kam Bastien auf vier Tore und vier Vorlagen. Bei RB könnte er in der Zentrale für Entlastung sorgen, sollte Emil Forsberg Leipzig verlassen. ©

15 Millionen Euro pro Jahr für den Nachwuchs

Die personellen Veränderungen sind das eine. RB-Sportdirektor Markus Krösche fordert ein grundsätzliches Umdenken im Unterbau, um endlich eigene Junioren in die erste Mannschaft zu hieven. Mit den Nachwuchschefs Sebastian Kegel und Christian Streit will er an verschiedenen Stellschrauben drehen und sich auch in anderen Ländern Ideen und Impulse holen.