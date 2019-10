U19 Youth League: RB Leipzig mit Remis gegen Zenit St. Petersburg

Leipzig. Vor 471 Zuschauer am Cottaweg trennte sich die U19 der roten Bullen in der Youth League von Zenit St. Petersburg 1:1 (1:0). Nach 90 gespielten Minuten war RB-Trainer Alexander Blessin hin und her gerissen, wie mit dem Ergebnis umzugehen ist. „Wir sind genau so ins Spiel gekommen, wie wir es uns vorgenommen haben. Wir haben sofort Druck gemacht und waren mutig. Schon nach drei Minuten wurden wir belohnt, leider haben wir im Anschluss zu wenig aus der Überlegenheit gemacht und dann Mitte der ersten Hälfte St. Petersburg immer besser ins Spiel kommen lassen“, sagte der sichtlich frustrierte Übungsleiter direkt nach Abpfiff.

Noah Jean Holm hatte nach einem Eckball RB per Kopf in Führung gebracht (3.). RB hatte das Spiel gegen die tief stehenden Russen im Griff. Großchancen waren aber Mangelware. Dennis Borkowski mit einem Schuss aus 18 m (20.) hatte noch eine der besten Chancen auf das 2:0. Mit dem Halbzeitpfiff dann fast der Ausgleich. RB-Torhüter Tim Schreiber unterlief eine Freistossflanke aus dem Halbfeld, der Kopfball auf das leere Tor wurde aber noch von der Linie gekratzt.

Freistoß zum 1:1

Mit einer 1:0 Führung ging es in die Kabinen. Die Ostseestädter kamen nun ihrerseits besser aus der Kabine. In der 53. der zu diesem Zeitpunkt verdiente Ausgleich zum 1:1. Wieder war es ein Freistoß in den Fünfmeterraum. Torhüter Schreiber entschied sich auf der Linie zu bleiben und hatte somit keine Chance, das Tor zu verhindern. Das ohnehin schon nicht gute Niveau der Partie verflachte nun immer mehr. RB schien verunsichert, der Gast aus Russland zu mindestens an diesem Tag nicht gut genug, dies auszunutzen. In der 83. hatte Holm dann doch noch den Sieg auf dem Fuß. Der Norweger traf aber aus der Drehung nur die Latte. Die letzten fünf Spielminuten wurden dann ein Abbild der gesamten Partie.

RB hatte wieder mehr vom Spiel, technische Unzulänglichkeiten auf beiden Seiten machten an diesem Tag aber kein anderes Ergebnis als ein 1:1 möglich. Randnotiz, auffallend die hohe Polizeipräsenz am Cottaweg. Grund waren aber nicht die Vorkommnisse gestern beim U19 Spiel der Bayern in Piräus, sondern die Vorgaben und Absprachen mit der UEFA. Bei jedem Youth League-Spiel hat RB 24 Ordner am Cottaweg. Da aber bei sportiven Auftritten russischer Teams im Ausland durchaus mit politischen Aktionen von ukrainischen Demonstranten zu rechnen ist, wurde gezielt die Polizeipräsenz für diesen Spiel verstärkt. Taschenkontrollen sind bei RB sowieso Usus, da im Bullenstall seit der Gründung im Jahr 2009 streng auf die Sicherheit der Zuschauer aber auch die der Spieler geachtet wird.

Schiedrichter: Athanasion Tzilos (Griechenland) Trainer: Alexander Blessin Aufstellung: Schreiber – Luan, Jäkel, Martel, Madsen – Bonnah (82. Bias), Krauß, Hartmann (61. Böttcher) - Borkowski (60. Wosz), Holm, Bondswell (61. Talabidi)

