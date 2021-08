U20-DM: Morawietz deutscher Vizemeister über 200 Meter

Diesmal reichte es in Anwesenheit des Ausnahmemannes zu Silber über 200 Meter für Tobias Morawietz, den Top-Nachwuchssprinter des VfL Wolfsburg bei den deutschen Meisterschaften des Leichtathletik-Nachwuchses. Er ärgerte sich aber, dass über 100 Meter nur der undankbare vierte Platz heraussprang.

Über 200 Meter war Tobias Morawietz im Vorjahr deutscher Meister geworden, im Halbfinale unterstrich er am Sonntagnachmittag, dass mit ihm zu rechnen ist, gewann sein Halbfinale in 21,55. Damit war er der zeitschnellste im Finale, allerdings schüttete es im dritten Halbfinale mit James Adebola (21,66) wie aus Kübeln. Im Finale legte Adebola in 20,90 eine deutsche Jahresbestzeit hin, Morawietz rollte in gewohnter Manier das Feld von hinten auf, wurde in 21,53 Sekunden Zweiter. Er war am Ende glücklich: "Super", sagte er. "Platz zwei ist super, obwohl ich am Ende platt war." Die 100 Meter hatten an ihm gezehrt: "Drei Läufe über 100 Meter, das hatte ich vorher noch nie." Vielleicht hatten auch die Umstände genervt. Morawietz: "Platz vier ist undankbar, klar. Ich habe es am Start verloren, daran muss ich noch viel arbeiten."