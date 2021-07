U20-EM: VfL-Sprinter Morawietz mit zwei Top-Zeiten, aber ohne Wind-Glück

Bei seinem U20-EM-Debüt war Sprinter Tobias Morawietz schnell unterwegs. Das Top-Talent des VfL Wolfsburg verpasste bei den kontinentalen Titelkämpfen in Tallinn zwar den Finallauf über die 100 Meter, brachte aber zwei Top-Zeiten in Estland auf die Anzeigetafel. „Ich bin zufrieden. Es hat hier Spaß gemacht. Mit ein bisschen Wind-Glück wäre eine Bestzeit dringewesen. Vielleicht sogar das Finale“, so Morawietz

Im ersten Vorlauf kam der Wolfsburger in der brütenden Hitze von 33 Grad in 10,58 Sekunden ins Ziel, sicherte sich so souverän einen Platz im Halbfinale. Hier hätte Morawietz in seinem Rennen mindestens Zweiter werden, oder zu den beiden Zeitschnellsten auf den folgenden Plätzen zählen müssen, um ins Finale einzuziehen.