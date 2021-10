U21-Trainer Antonio di Salvo muss Kader-Änderung vornehmen: Nick Bätzner ersetzt Jan Thielmann 

In der EM-Qualifikation spielt das DFB-Team gegen Verfolger Israel am 7. Oktober (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) und fünf Tage später in Ungarn. Deutschland führt seine Gruppe wegen der besseren Tordifferenz vor den punktgleichen Israelis an. Weitere Gegner in der Qualifikation sind Polen, Lettland und San Marino. Der Gruppensieger löst direkt das Ticket für die EM 2023 in Georgien und Rumänien.