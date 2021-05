U21-Aufstellung gegen Dänemark fix: DFB-Trainer Kuntz bringt Stach für Dorsch – Wirtz startet

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft geht es in die K.o.-Phase der Europameisterschaft. Am Montag trifft die Mannschaft von Auswahltrainer Stefan Kuntz auf Dänemark (21 Uhr). Kuntz attestierte seiner Mannschaft nach der langen Corona-Saison eine "mentale Müdigkeit", hofft aber, dass das Team "auf den Punkt topfit" sein wird. Auch Elfmeter wurden sowohl bei Deutschland als auch beim Gegner im Training geübt, denn Kuntz erwartet ein enges und "hochinteressantes Spiel": " Ich bin auch gespannt, wie es ausgehen wird. Die Chancen stehen 50:50. "

Und personell hatte Kuntz das ein oder andere Personalpuzzle zu lösen. Mittelfeld-Antreiber Niklas Dorsch fehlt gelb-gesperrt, Salih Özcan, Ismail Jakobs und Vitaly Janelt reisten erst am Sonntag an. Sie alle stehen gegen die Skandinavier nicht in der ersten Elf. Anton Stach von Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth ersetzt den gesperrten Dorsch. Zudem bringt Kuntz U21-Rückkehrer Florian Wirtz von Beginn an. Der 18 Jahre alte Profi von Bayer Leverkusen hatte die Gruppenphase des Turniers im März verpasst, weil er im A-Nationalteam dabei war. Er beginnt im Vergleich zum letzten deutschen Gruppenspiel gegen Rumänien für Mateo Klimowicz im offensiven Mittelfeld.