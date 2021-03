U21-Aufstellung gegen die Niederlande fix: DFB-Elf mit zwei Neuen, aber ohne Moukoko

Mit zwei neuen Spielern startet die deutsche U21-Nationalmannschaft in ihr zweites EM-Spiel gegen die Niederlande. Trainer Stefan Kuntz bringt für die Partie am Samstag den Kölner Linksverteidiger Ismail Jakobs für David Raum, zudem beginnt Salih Özcan vom 1. FC Köln im offensiven Mittelfeld für den angeschlagenen Mainzer Jonathan Burkardt. Auf den übrigen Positionen setzt Kuntz auf die gleiche Formation, die zum EM-Auftakt Ungarn 3:0 besiegt hatte .

Wie erwartet nicht in der Startelf steht Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko. Der 16-Jährige von Borussia Dortmund hatte wegen einer Schienbeinprellung auch bereits das erste Gruppenspiel verpasst. Mit einem Sieg gegen die Niederlande in der Partie im ungarischen Szekesfehervar (21 Uhr/ProSieben) könnte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes vorzeitig den Einzug ins EM-Viertelfinale schaffen.

Aufstellung fix: So spielt die DFB-U21 gegen die Niederlande

Für den Kölner Özcan, der von Beginn an startet, dürfte das Duell eines mit unschönen Erinnerungen werden: Vor zweieinhalb Jahren wurde der 23-Jährige nach einem 1:1 im U20-Länderspiel gegen die Niederlande von Jordan Teze angespuckt. Am Samstag kommt es nun tatsächlich zum Wiedersehen zwischen Özcan und Teze, der sich damals entschuldigte und vorübergehend suspendiert wurde. "Natürlich erinnere ich mich noch an den Vorfall, da es für mich eine grobe Unsportlichkeit und Respektlosigkeit war", sagte Özcan der Bild. "Wir hatten weder nach dem Spiel noch dazwischen Kontakt und sehen uns erst Samstag wieder."