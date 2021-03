U21-Aufstellung gegen Ungarn fix: Dahmen beginnt im Tor - Moukoko auf der Bank

Wer gehofft hat, dass bei der deutschen U21-Nationalmannschaft am Mittwochabend gegen Ungarn (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) schon gleich mit Anpfiff ein Rekord fällt, wird von Trainer Stefan Kuntz zunächst enttäuscht. In seiner Startaufstellung für das Auftaktspiel der DFB-Junioren bei der Europameisterschaft lässt Kuntz Youssoufa Moukoko zunächst noch draußen . Der 16 Jahre alte Stürmer könnte mit einem Einsatz bei der EM-Vorrunde zum jüngsten U21-Nationalspieler in der DFB-Geschichte werden. Im Sturm gegen die Ungarn beginnt aber zunächst Belgien-Legionär Lukas Nmecha von der RSC Anderlecht, Moukoko muss mit einem Bankplatz vorlieb nehmen.

Mit dieser Aufstellung startet die U21 in die EM

Gegen den vermeintlich schwächsten Gegner in der deutschen Gruppe A sind drei Punkte am Mittwochabend fest eingeplant. Am Samstag steht dann das Spitzenspiel gegen die Niederlande an (21 Uhr), bevor es am Dienstag gegen Rumänien geht. Sowohl der Gruppenerste als auch der Gruppenzweite qualifiziert sich für die Endrunde, die wegen der Corona-Pandemie von Ende Mai bis Anfang Juni ebenfalls wieder in Slowenien und Ungarn stattfindet.