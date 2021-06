U21-Aufstellung gegen Niederlande fix: Dorsch zurück in DFB-Startelf – Vagnoman auf der Bank

Auch in Sachen Fitness dürfte Oranje sogar leichte Vorteile haben. Die Holländer machten am Montag in 90 Minuten gegen den Turnier-Favoriten Frankreich den Halbfinal-Einzug perfekt (2:1), der DFB-Nachwuchs benötigte gegen Dänemark 120 Minuten plus Elfmeterschießen. Der Preis dafür: In Josha Vagnoman, Arne Maier, Nico Schlotterbeck und David Raum sind gleich vier Defensiv-Spieler angeschlagen. Erst kurzfristig entschied sich, wer eingesetzt werden konnte. Raum, Maier und Schlotterbeck schaffen es erneut in die erste Elf. Vagnoman rückt raus. Dennoch sei die Mannschaft "absolut bereit", erklärte Pieper im Vorfeld. Und immerhin: Kuntz kann wieder auf den zuvor gesperrten Niklas Dorsch bauen.