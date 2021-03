U21-Aufstellung gegen Rumänien fix: DFB-Elf mit Klimowicz - Maier und Dorsch rechtzeitig fit

Gewinnen, Viertelfinale klar machen, auf die K.o.-Runde freuen: So lautet der Matchplan der deutschen U21 für das letzte EM-Gruppenspiel in Budapest gegen Rumänien am Dienstag (18 Uhr/ProSieben). Gedanken über die Szenarien in der Gruppe oder mögliche Gegner im Viertelfinale blendet Nationaltrainer Stefan Kuntz aus. "Taktieren, das kann ich nicht", sagte der 58-Jährige. Mit einem Punkt hätte die DFB-Auswahl ihr Ticket für die K.o.-Runde bereits sicher. Beim Gruppenfinale stehen mehrere Personalien im Fokus.

