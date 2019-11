Zwei Spiele, zwei Siege, die deutsche U21-Nationalmannschaft geht mit breiter Brust und als Tabellenführer in der EM-Qualifikationsgruppe 9 in die Partie Deutschland gegen Belgien am Sonntag (16 Uhr) in Freiburg.

Eigentlich allerbeste Voraussetzungen für das Schlüsselspiel gegen die jungen Roten Teufel. Stefan Kuntz missfällt jedoch, dass es den meisten seiner Jungs an Spielpraxis fehlt, ,,Es brennt mehr als nur eine rote Lampe", sagte der U21-Nationaltrainer, ,,die Spielpraxis und die Höhe der Spielklassen sollten uns zu denken geben." Nur acht seiner Spieler sind in der Bundesliga aktiv, davon waren mit dem Mainzer Ridle Baku und Luca Kilian vom SC Paderborn nur zwei regelmäßig zu sehen. Keeper Lennart Grill spielt mit dem 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga. Kuntz ist sicher: ,,Auf Dauer reicht das nicht aus."

Immerhin: Gegen die talentierten jungen Belgier kann Kuntz wieder auf seine beiden erfahrensten Bundesliga-Akteure setzen: Johannes Eggestein von Werder Bremen und Dennis Geiger von 1899 Hoffenheim. Freiburg, wo DFB-Präsident Fritz Keller und Bundestrainer Joachim Löw Tribünen-Stammgäste sind, soll die U21-Auswahl am Sonntag als Spielort beflügeln. ,,Die Stimmung in Freiburg ist besonders positiv und motivierend", sagt Kuntz. Mit Keven Schlotterbeck bringt er möglicherweise einen Lokalmatador vom SC Freiburg von Beginn an. ,,Wir sind gefordert, dass der Funke aufs Publikum überspringt", nimmt Kuntz einmal mehr seine Mannschaft in die Pflicht.

Wie sehe ich U21-Nationalmannschaft Deutschland gegen Belgien live im TV?

Der frei zu empfangende Sender ProSieben Maxx zeigt das EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Belgien U21 am Sonntag ab 15.55 Uhr live und exklusiv. Bosnien-Herzegowina gegen Deutschland U21 am Dienstag ab 17.55 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Matthias Stach, Experte: René Adler.

Gibt es einen (kostenlosen) Live-Stream?

Ja. Ran.de bietet zum EM-Qualifikationsspiel der U21, Deutschland gegen Belgien, einen kostenlosen Live-Stream auf seiner Homepage.